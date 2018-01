Tereos heeft milieuvergunning op zak 02u45 0

De milieuvergunning van glucoseproducent Tereos verloopt op 31 juli na twintig jaar. Het bedrijf diende daarom op 1 september een aanvraag in bij de stad Aalst om een vergunning te krijgen die onbeperkt is in tijd. De stad heeft daarvoor een positief advies gegeven aan de provincie. Die heeft de milieuvergunning nu ook afgeleverd. Hierdoor is de toekomst van het bedrijf in het centrum van de stad verzekerd. Aan de milieuvergunning zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Zo mag Tereos geen schepen meer laden en lossen tussen 7 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends. Ook in het weekend en op feestdagen mogen er geen schepen meer geladen of gelost worden. Verder kreeg het bedrijf enkele bindende regels opgelegd met betrekking tot de waterhuishouding. (FEL/RLA)