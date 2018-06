Ter Muren-jongeren vormen tuinteam De Gendarmerie 16 juni 2018

Jongeren uit de bijzondere jeugdzorg gaan het tuinteam van De Gendarmerie in Aalst versterken. De Gendarmerie is een sociaal project in de Denderstraat in Aalst dat een broeikas wil zijn voor talent. "Ze gaan de zolderruimte ombouwen tot een gezellige cafetaria. De vzw Ruyskensveld, die deze jongeren begeleidt, is namelijk de nieuwste partner van de Gendarmerie", zegt OCMW-voorzitter Sarah Smeyers (N-VA). "Met Ruyskensveld vzw krijgt De Gendarmerie versterking vanuit jonge hoek. Ruyskensveld vzw is een organisatie voor bijzondere jeugdzorg met hoofdzetel en campus Ter Muren in Erembodegem, die deze kwetsbare jongeren een zinvolle tijdsbesteding bezorgt. Ruyskensveld zocht lokalen te huur voor hun projectwerking én vonden die in de Gendarmerie. Bedoeling is dat ze meehelpen met het onderhoud van de tuin en klusjes opknappen. Ze zullen ook meehelpen om de zolderverdieping om te bouwen tot een gezellige cafetariaruimte", zegt Smeyers. De Gendarmerietuin is ontkiemd maar kan zeker nog wat extra meststof gebruiken. "Met de crowdfundingscampagne van Streekmotor 23 wil vzw Aalst Troef de moestuin van gezellige verlichting, een bewateringssysteem en gemeenschappelijk tuingereedschap voorzien", zegt ze. De actie steune kan via www.streekmotor23.be. Meer op www.facebook.com/degendarmerie. (RLA)