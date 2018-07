Tentoonstelling Academie Beeldende Kunsten 05 juli 2018

De Academie voor Beeldende Kunsten in Aalst organiseert haar eindejaarstentoonstelling. "Laat je onderdompelen in de kunstwereld die leerlingen van het KSO dit jaar creëerden tijdens de eindejaarstentoonstelling van de Academie voor Beeldende Kunsten Aalst", zegt de Academie. "Liefhebbers of geïnteresseerden kunnen die tot 31 augustus 2018 gratis bezoeken. De tentoonstelling omvat kunstwerken van zowel de leerlingen van het voltijds als van het deeltijds kunstonderwijs alsook de winnaar van de Valerius De Sadeleerprijs 2018: Emma Crombé uit 6VBK KSO. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de Academie." (RLA)