Telex CARNAVAL AALST 06 februari 2018

02u32 0

Schepen van Toerisme Mia De Brouwer (N-VA) en schepen van Feest Ilse Uyttersprot (CD&V) doen een oproep aan alle Aalstenaars om de gevels te versieren met carnaval. "Wij zouden heel graag heel veel Aalsterse vlaggen aan de gevel zien hangen en hopen dat alle Aalstenaars hun affiche aan het raam hangen", zeggen ze. De affiche is verdeeld en zat samen met het stedelijk maandblad Chipka in de brievenbussen.





Zaterdag vindt het 48ste Verkleed Jefkesbal plaats in Aalst. De avond voor carnaval kan het feest al starten in de Sint-Annazaal. De Jefkes organiseren het feest in samenwerking met de Jong Katrienen, dj Steven en Soundfield Productions. Er zijn optredens van prins carnaval Alex, het Feestcomité en de Jefkes van Sint-Anna.





Volleybalclub Lindemans Aalst speelt haar carnavalsmatch op zaterdagavond 10 februari in sporthal Schotte. De ploeg neemt het op tegen Parky Menen om 20.30 uur. Na de match is er een afterparty in De Looyerij, met een dj en vijf gratis vaten.





JCI, de vereniging van jonge Aalsterse ondernemers, voorziet aan het Klein Parksken een gezellig plekje van waar de stoet bewonderd kan worden. JCI voorziet een drankje en een knabbeltje om de innerlijke mens op tijd en stond te versterken. Vanaf 14 uur in het Koningin Astridpark.