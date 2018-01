Telex CARNAVAL AALST 31 januari 2018

02u37 0

De stad Aalst is gestart met de jaarlijkse preventiecampagne rond alcohol bij jongeren. "Carnaval vieren moet kunnen, maar dan wel op een veilige, verantwoorde én plezante manier. Met een flinke dosis gezond verstand omgaan met alcohol is daarbij cruciaal", zegt de stad. Onder de 16 jaar is alcohol verboden, onder de 18 jaar is sterke drank verboden en aan al wie ouder dan 18 is, vraagt de stad om met mate te drinken. De mascotte van de actie is opnieuw Zjangsken. Die krijgt een Instagramaccount. Daar is te zien hoe Zjangsken een toffe, maar vooral veilige carnaval beleeft. Jongeren die de baliemedewerker van het Toerismekantoor kunnen tonen dat ze Zjangsken op Instagram volgen, krijgen een concertlampje.





Carnavalsgroepen kunnen voor het eerst een extra prijs in de wacht slepen. De dienst Leefmilieu zal de meest duurzame praalwagen per categorie (kleine, middelgrote en grote groepen) belonen. De groepen kunnen een waardebon van 500 euro winnen waarmee ze ecologische verf of led-verlichting kunnen kopen of een ecologische generator kunnen mee huren.