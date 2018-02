Telex CARNAVAL AALST 02 februari 2018

De carnavalsaffiche van dit jaar werd ontworpen door Kjell Steenhout, maar wie graag nog eens een kijkje neemt naar alle andere inzendingen kan daarvoor terecht in het stedelijk museum van Aalst. De tentoonstelling is gratis te bezoeken en loopt nog tot en met zondag 25 februari. Als je dan toch in het museum bent, loop zeker eens door tot aan het carnavalsmuseum. Het museum is open van dinsdag tot vrijdag tussen 10 en 17 uur, op zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur. Tijdens carnaval is het museum wel gesloten.





De Schreef organiseert voor carnavalsgroepen die tot rust willen komen na de stoet een carnavalsdiner. Op het menu staan: tomatensoep met balletjes en een keuze uit drie hoofdgerechten, waaronder stoofvlees met frietjes. Inschrijven kan door te mailen naar info@deschreef.be voor maandag 5 februari.





De carnavalisten van De Kattendagers en De Bezjikte Bébétékaars kijken van op de eerste verdieping van Het Volkshuis naar de stoet en wie dat wil kan hen vergezellen. 'Loeren nor de stoet vanoit 't Volkshois' noemen de carnavalisten dat. Vanaf 14 uur kan je er in de warmte van de stoet genieten.