Telex CARNAVAL AALST 09 februari 2018

02u47 14

Een selfie trekken met de politie van Aalst tijdens carnaval? Dat kan, maar de politie geeft vooraf enkele spelregels mee. "We hebben inderdaad een mooi kostuum aan en ja, het is hetzelfde thema als vorig jaar. Je mag onze handboeien niet gebruiken, toch niet zomaar. We wisselen niet van hoofddeksel. Selfies met ons nemen kan, maar vraag het eerst eens", zegt de lokale politie van Aalst. "Er zullen inderdaad collega's van Dendermonde zijn, maar wij gaan ook op hun paard letten als ze het ons vragen. Geen kussen, geen knuffels en hou alsjeblieft je tong uit onze oren. Respecteer de grenzen die de collega's op het terrein aangeven en dan kan iedereen van carnaval genieten. Ook wij. Volg de aanwijzingen van de collega's op terrein, de security, het feestcomité, ze doen er alles aan om de stoet en de feestnacht voor iedereen vlot te laten verlopen", klinkt het bij de politie.





Restaurant en brasserie Graaf van Egmont op de Grote Markt zal open zijn met carnaval. Zondag vanaf 7 uur tot 's nachts, maandag vanaf 12 uur 's middags en dinsdag vanaf 12 uur. Woensdagochtend zijn er koffiekoeken en sandwiches vanaf 7 uur. "Bovenop de volledige menukaart serveren wij op zaterdag, zondag, maandag en dinsdag echte boerenkost, boerenworst met vleesjus vergezeld van spinazie en wortelpuree", aldus de uitbaters.