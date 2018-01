Telex CARNAVAL AALST 30 januari 2018

De Delhaize aan de Parklaan in Aalst verkoopt opnieuw Karnavalswijn, in samenwerking met de Aalsterse Gilles. "De traditie van de Aalsterse carnavalswijn die verkrijgbaar is in Delhaize Aalst aan de Parklaan wordt verdergezet. Dit jaar werd er gekozen voor een witte Franse Sauvignon Blanc. Deze Pay D'Oc wijn afkomstig uit de Languedoc-Roussillon werd geselecteerd door onze wijnexpert Steven Scrivens op basis van smaak en prijs. Deze wijn is droog heeft een fijn aroma van wit fruit en bloemen. De wijn kost 3.89 euro. De oplage van deze wijn is gelimiteerd tot 1.000 flessen", klinkt het.





Eendracht Aalst speelt dit jaar zijn carnavalsmatch op vrijdag 9 februari tegen SK Deinze. Er wordt een voorverkoop georganiseerd op 31 januari van 18 tot 20 uur op sporcomplex Zandberg en op zondag 4 februari na de wedstrijd tegen Geel. Na de wedstrijd is er een carnavalsbal.