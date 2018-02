Telex CARNAVAL AALST 08 februari 2018

02u41 0

Wie het op dinsdagavond liever over een artistieke boeg gooit en de drukte van de popverbranding wil vermijden, kan een carnavaleske film bekijken in kunstencentrum Netwerk. Op 13 februari om 20 uur spelen ze daar Poesia sin fin. 'Een energieke en carnavaleske film, sensueel en ontroerend, gewijd aan leven en schoonheid', zo omschrijft Netwerk de film.





De partij Groen zal tijdens carnaval voor de 17de keer opnieuw een prijs uitreiken. "We willen zo groepen die aandacht hebben voor het ecologische in de kijker zetten", zegt voorzitter Lander Wantens. "Zowel losse als vaste carnavalsgroepen komen in aanmerking voor de prijs. De groepen worden beoordeeld op hun ecologische kwaliteiten. Dit kan gaan van materialengebruik aan de wagen of kledij, maar ook het thema van de groepen is van tel. We zijn zeer verheugd dat de stad vanaf dit jaar deels ons initiatief overneemt. Carnaval is en blijft een event met enorm veel afval. Inzetten op preventie & hergebruik is ook voor ons zeer belangrijk."





De nieuwe cantinière van D'Aa Garde van 2018 heet Lucienne Boriau. Zij wordt op 10 februari officieel aangesteld als cantinière. Nicole Schellinck viert dit jaar haar 60ste jaar cantinière.