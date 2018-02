Telex CARNAVAL AALST 07 februari 2018

Kenneth Van Fliebergen en Steven Anckaer hebben 40 nationale en internationale dj's uitgenodigd om te komen draaien in Amok tijdens carnaval. De carnavaleske versie van Bass Junk Digital vindt plaats in Amok op 12 februari vanaf 14 uur tot de volgende ochtend. Kenneth en Steven staan er zelf ook achter de dj-tafel als Mamoet en Mixtar.





In café De Paris vindt op carnavalsmaandag de tweede 'Gelek As Vroeger-Foif' plaats, georganiseerd door de Droeige Sosissen. Wie graag carnaval viert zoals vroeger, moet op maandag rond 14 uur naar de Grote Markt en café De Paris binnenstappen. Er wordt een top 30 gedraaid van de beste carnavalsklassiekers.





Zondagavond na de stoet vindt de Legendarische Carnavalsreceptie van de Blaa Biskoppen plaats in het onthaalcomplex van de stad Aalst. Een exclusief event, dat niet voor iedereen toegankelijk is tenzij u via een Monseigneur Blaa Biskop een toegangsticket weet te bemachtigen. Dat lukt wel, de Biskop lost vaak onder lichte druk of na het horen van valse beloftes, vrij makkelijk een toegangsticket. Vergeet bij het buitengaan het Heilig Offerblok niet te voorzien van wat kleingeld. De receptie start rond 20.30 uur.