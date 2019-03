Tegen 2020 overal in Aalst supersnel internet: thuiswerken en Netflix-series bekijken nog vlotter dankzij glasvezelinternet Rutger Lievens

19 maart 2019

18u07 0 Aalst Aalst krijgt tegen 2020 supersnel glasvezelinternet. Glasvezel is het vaste netwerk van de toekomst: doordat het ongeëvenaarde snelheden biedt, zonder onderscheid tussen download en upload. Vandaag zijn in de stad Aalst al 400 bedrijven aangesloten of aansluitbaar op de glasvezel van Proximus. Met de lancering van het project ‘Glasvezel voor Aalst’ is Proximus op dit ogenblik de eerste Belgische operator die glasvezel tot in bestaande woningen brengt.

De uitrol van glasvezel in het stadscentrum start binnen enkele weken. “Om de hinder te beperken gebeuren de werkzaamheden in overleg met het stadsbestuur”, zegt Geert Standaert, Chief Technology Officer van Proximus. “Glasvezel is het vaste netwerk van de toekomst: doordat het ongeëvenaarde snelheden biedt, zonder onderscheid tussen download en upload, opent het de weg naar nieuwe manieren van leven en werken, met als uiteindelijk resultaat een zeer hoge klantentevredenheid”, zegt hij.

De komende jaren wordt de stad Aalst (de hele binnenstad en enkele omliggende wijken) geleidelijk met glasvezel bediend en krijgt een groot aantal bedrijven en gezinnen in Aalst toegang tot het vaste net van de toekomst. “Vandaag zijn in de stad Aalst al 400 bedrijven aangesloten of aansluitbaar op de glasvezel van Proximus. Met de lancering van het project ‘Glasvezel voor Aalst’ is Proximus op dit ogenblik de eerste Belgische operator die glasvezel tot in bestaande woningen brengt”, zegt Standaert.

De toekomst

Waarom is glasvezel nodig? “In de komende jaren zullen het dataverkeer en de digitale diensten exponentieel blijven groeien, vooral onder impuls van video- en cloudapplicaties en het internet der dingen. Als pionier op het vlak van netwerktechnologieën wil Proximus anticiperen op de behoeften van zijn klanten en zijn infrastructuur klaarmaken voor de toekomst”, zegt Proximus.

Glasvezel is het ultieme breedbandnetwerk van de toekomst, voor zowel residentiële als professionele klanten. “Met glasvezel kunnen alle leden van het gezin tegelijk surfen, streamen en gamen zonder vertraging of kwaliteitsverlies. Ze krijgen ook het scherpste beeld op alle schermen. Glasvezel is bovendien de ideale oplossing voor professionele klanten: naast efficiëntere samenwerking biedt glasvezel meer betrouwbaarheid en een betere bescherming van gegevens”, klinkt het.

Internet der dingen

De uitrol van glasvezel biedt de inwoners en bedrijven van Aalst een belangrijke troef: zij krijgen toegang tot de meest geavanceerde digitale diensten. “Wat de groei en de tewerkstelling in de stad en de regio ten goede zal komen”, zegt Standaert. “Dit vaste netwerk van de toekomst opent ook een wereld van nieuwe mogelijkheden voor de verdere digitalisering van de stad Aalst. De uitrol van glasvezel en het connecteren van duizenden sensoren en toestellen zal zorgen voor een betere mobiliteit, openbare veiligheid en luchtkwaliteit in Aalst. In de toekomst zullen glasvezelnetwerken overal een essentieel onderdeel worden van de stedelijke infrastructuur, net als water of elektriciteit.”

Vandaag zijn in Oost-Vlaanderen reeds meer dan 4000 bedrijven aangesloten of aansluitbaar op de glasvezel van Proximus, waarvan 400 in Aalst. In 84 grotere nieuwbouwprojecten en verkavelingen is de uitrusting met glasvezel gepland. Tegen einde 2020 wordt de hele binnenstad (postcode 9300) geleidelijk van glasvezel voorzien. Dat komt neer op meer dan 15.000 woningen, 45.000 inwoners, of de helft van de bevolking. In een latere fase komen de deelgemeenten aan de beurt.