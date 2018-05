Technigo-leerlingen kapen make-upprijzen weg 29 mei 2018

02u39 0

Op de interscholen make-up wedstrijd in Lier hebben de leerlingen van TechniGO! in Aalst zowel de eerste, de tweede als de derde plaats weg in de categorieën 'facepainting' en 'fantasiemake-up'. "We zijn als afdeling en als school heel trots op de resultaten die onze leerlingen neergezet hebben. Ze verdienen een dikke pluim want het waren stuk voor stuk prachtcreaties", zegt Kristel Van de Walle, hoofd van de afdeling schoonheidsverzorging in TechniGO!. Wie de winnende creaties wil bewonderen, kan terecht op www.technigo.be.





(RLA)