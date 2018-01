Te koop: het huis van de Reus MAKELAAR SPREEKT OVER 'VERKOOP ZOALS EEN ANDERE' DOUGLAS DE CONINCK

02u53 0 Wouter Van Vooren Het huis van de Reus langs de Moorselbaan staat te koop voor 169.000 euro. Aalst Wie wil graag komen wonen in het huis van de Reus van de Bende van Nijvel? In de Moorselbaan 117 in Aalst hangt sinds een week een geel bordje voor het raam. Voor 169.000 euro kan het benepen huurhuisje van oud-rijkswachter Christiaan B. het jouwe zijn.

Het rijhuisje dateert uit de jaren dertig en is volgens makelaar Tijl Jansegers 'zeer grondig' verbouwd in de jaren tachtig. Het is een huisje van dertien in een dozijn langs de Moorselbaan. Een gevel van maar enkele meters breed, een gelijkvloers dat is verbouwd tot parkeergarage en achteraan is er een veranda en een eindeloze streep smalle achtertuin. B. kwam hier wonen in 2000, toen was hij nog actief bij de rijkswacht in Aalst.





Bij zijn overlijden in mei 2015 sleepten de verhuursters de broer als enige erfgenaam voor de vrederechter vanwege huurachterstand en de slechte toestand waarin B. en een bij hem inwonende junk het pand hadden achtergelaten. Volgens de broer van Christiaan B., leed B. aan kanker, maar weigerde hij zich medisch te laten behandelen. Hij koos er voor om zich 'dood te drinken'. In het huis woonde ook Laika, B.'s Duitse herder die kennelijk binnenshuis zijn gevoeg deed. Na het overlijden van haar baasje, kreeg Laika een spuitje. De broer besloot om na een snelle rekensom de erfenis te verwerpen, want die bevatte voornamelijk schulden. Door een kluwen van procedures bleef het huis zo lang leegstaan.





VTM Nieuws - Google Street View Christiaan B. in 2000, aan het werk als rijkswachter.

Glazen kast

Nicky A. woonde in de Moorselbaan 117 anderhalf jaar lang samen met B. Zij herinnert zich vooral de grote glazen etalagekast in de garage op het gelijkvloers. "Toen wij elkaar leerden kennen, was men juist bezig met de politiehervorming", zegt ze. "Hij zei de hele tijd: 'Nu zijn ze in Brussel helemààl zot geworden!' Voor hem was de rijkswacht heilig. In 2002 heeft hij voor zijn dertig jaar bij de rijkswacht nog een horloge gekregen. Daar was hij erg trots op. Het lag in die glazen kast, met daarin ook zijn kepie en zijn rijkswachtuniform. Het waren zijn levenstrofeeën." Het huis zoals A. het zich herinnert lag ook vol wapens.





"Hij had altijd zijn dienstwapen bij zich. Hij was vaak aan het oefenen met zijn nunchaku's, van die vechtstokjes. Hij had ook zo'n handschoen met pinnen op. En een Japans zwaard. Daarmee zag ik hem in de tuin vaak oefenen. Na herhaaldelijk in elkaar te zijn geslagen, vluchtte A. in 2002 naar een opvangtehuis. B. kwam haar daar tijdens een nachtdienst bedreigen, loste toen zelfs een schot en liep een disciplinaire sanctie op. "Hij moest zijn wapen inleveren en mocht alleen nog binnendienst doen", weet zij nog. "Hij heeft zich toen laten opnemen voor zijn alcoholprobleem, maar daarna is het enkel maar verder bergaf gegaan met hem."





Net als B.'s jeugdvriend getuigde ook Nicky A. tegenover de speurders dat ze altijd heeft vermoed dat hij betrokken is geweest bij de Bende van Nijvel, zoals hij kort voor zijn dood ook opbiechtte aan zijn broer.





Volledig leeggemaakt

Van het intrieste decor van de zich dood zuipende reus is niets zichtbaars overgebleven, verzekert makelaar Tijl Jansegers: "Het pand is destijds leeggemaakt door de stadsdiensten. Ik ben er vorige week geweest. Buiten een emmer en een dweil is daar binnen niets te zien."





Foto's van binnenin staan nog niet online. "Dan doen we van zodra we het EPC-certificaat hebben", zegt Jansegers. "Immoweb zal wellicht massaal worden aangeklikt, maar voor ons is dit een verkoop zoals een andere. Er zijn trouwens al enkele kandidaat-kopers."