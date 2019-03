Te koop: de carnavalskop van Bart De Wever en andere politieke zwaargewichten Rutger Lievens

16u37 0 Aalst Carnavalsgroepen uit Aalst zijn volop bezig met de verkoop van hun praalwagens en carnavalskoppen. Zo biedt carnavalsgroep De Zwisjelmoizen vandaag een aantal carnavalskoppen van bekende politici te koop aan. De website 2dehands ziet alvast de eerste carnavalswagens op haar website opduiken.

Bart De Wever, Kris Peeters, Maggie De Block hun carnavalskop is te koop bij De Zwisjelmoizen. “Piepschuimkoppen van De Wever, Jambon, Peeters, Franken, Michel en De Block. Prijs is overeen te komen”, schrijft de groep op hun Facebook. Over de prijs blijven ze op de vlakte. Kleinere koppen worden verkocht voor 150 à 200 euro, grotere zijn al snel vijf keer dat bedrag waard.

Ook op 2dehands zie je carnavalsgroepen gebruikte praalwagens aanbieden. Petra Baeck, woordvoerster van 2dehands: “Het leven staat nooit stil op ons handelsplatform. Terwijl je maandenlang tijd, energie en geld stak in de opbouw van een carnavalswagen, is die na het feest der feesten niet meer bruikbaar. Door de wagen te verkopen via ons platform, kan je er wel een andere carnavalsgroep blij mee maken. Bovendien verdient jouw groep er zo nog een mooi bedrag mee dat je kan spenderen aan je volgende praalwagen.”