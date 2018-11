Tatien zoekt onderdak voor 70 kinderen Door vertraging van werken op pendelparking zoekt opvang tijdelijke locatie Rutger Lievens

13 november 2018

12u21 2 Aalst Maxine McKenzie van kinderdagverblijf Tatien in Aalst zoekt een geschikte locatie om een nieuw kinderdagverblijf voor zeventig kinderen op te starten. Ze heeft een akkoord met de ontwikkelaars van de pendelparking in Aalst om er een groot kinderdagverblijf te openen, maar de werken hebben vertraging opgelopen. Als ze voor het eind van dit jaar geen geschikte (tijdelijke) ruimte heeft gevonden, vallen de zeventig plaatsen weg.

Maxine McKenzie heeft nu al twee kinderdagverblijven in de buurt van het OLV-ziekenhuis van Aalst. Aan het station wil ze op termijn een derde kinderdagverblijf openen. “Ik heb toelating gekregen om een kinderdagverblijf voor zeventig kinderen op te starten. Hoog nodig in een stad als Aalst, want de vraag naar opvang is groter dan het aanbod”, weet Maxine. “Het probleem is dat dit derde kinderdagverblijf voor het einde van dit jaar moet geopend zijn, anders verliezen we die zeventig plaatsen. Maar de werken aan de pendelparking zijn nog niet klaar.”

Daarom lanceert McKenzie een oproep: “Wie kent een locatie waar ik op korte termijn een groot kinderdagverblijf zou kunnen opstarten? Het doel is om zo twee tot drie jaar te overbruggen, tot de werken aan het station afgerond zijn”, legt McKenzie uit.

Ondertussen werken weer op schema

Ondertussen wordt er wel hard gewerkt op de pendelparking van het station van Aalst. Waar het parkeergebouw voor negenhonderd auto’s moet komen, is al een put gegraven. “Het project heeft een tijdje vastgezeten door een geschil tussen ontwikkelaars. Uiteindelijk heeft De Nul de opdracht aangenomen en nu zit alles weer op schema”, verzekert schepen van Stadsvernieuwing Ann Van de Steen (Lijst A).

Volgens Bart Crols van de NMBS zal het er daar binnen twee jaar helemaal anders uitzien. “De werken zijn volop bezig. Er wordt gewerkt aan het parkeergebouw en aan het nieuwe dienstgebouw van de NMBS en de fietsenstalling voor achthonderd fietsen”, zegt hij. “Eind 2020, over twee jaar dus, zal alles klaar zijn”, meent Crols. Ook de tunnel onder de sporen is bijna klaar. “Die nieuwe toegangsweg tot de sporen zal in de loop van volgend jaar in gebruik worden genomen.”