Talentenshow op afscheidsbal van prins Alex beslist welke 4 kinderen op Ros Balatum zitten met carnaval Rutger Lievens

15 januari 2019

14u16 0 Aalst Elk jaar mogen vier kinderen het Ros Balatum bestijgen tijdens de carnavalsstoet en zij worden deze keer door middel van een talentenshow. Die talentenshow vindt plaats op het afscheidsbal van prins carnaval Alex De Kegel op zaterdag 19 januari.

Het afscheidsbal van de prins carnaval van Aalst is al enkele jaren ook een kinderfeest. In de namiddag zijn de kinderen baas, ‘s avonds komen de volwassen carnavalisten naar het Forum afscheid nemen van Alex.

“Welke kleine Aalstenaars het dit jaar worden, zal volgende zaterdag 19 januari worden beslist via een talentenshow”, zegt prins Alex. “Ouders kunnen hun kinderen tussen 9 en 13 jaar oud tot 17 januari inschrijven via wwwaalstcarnaval.be. Bij de inschrijving deel je mee met welk talent je kind het podium op gaat: liedjes zingen, tekentalent tonen, turnen, of iets gekkers? Het publiek zal de vier winnaars kiezen”, zegt Alex.