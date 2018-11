Tag achtergelaten op muren in Aalst verwijst niet naar grijze wolven Koen Baten

15 november 2018

Een van de graffiti tags die zijn achtergelaten op verschillende muren in Aalst zijn geen verwijzing naar de extreemrechtse Turkse groep van grijze wolven. Afgelopen weekend hebben vandalen in de wijk Hertshage verschillende malen ‘grijze wolven’ achtergelaten. Daar stonden ook symbolen bij, maar deze verwijzen niet naar de groep van grijze wolven. Het is een symbool van een tatoeage die voorkomt in een bekende Turkse serie. Waarom dat symbool dan werd achtergelaten is niet duidelijk.