Tachtiger bezwijkt in station 19 mei 2018

02u32 0

Een tachtiger is gisterenmiddag overleden aan het station in Erembodegem nadat hij vermoedelijk een beroerte gekregen had. De bejaarde man, afkomstig uit de Welleweg vlakbij, was er samen met zijn vrouw aanwezig toen hij plots op de grond neerviel. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse en probeerden de man nog te reanimeren, maar de poging mislukte. De wandelgang onder het station werd door de politie ook een tijdje afgesloten voor alle reizigers. (KBD)