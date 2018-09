Tachtig huizen zonder gastoevoer nadat water en slijk in leiding komt door waterlek Koen Baten

Een tachtigal woningen in de Ninovestraat, Lepelloi, en Broeder De Zwaeflaan in Erembodegem zijn afgesloten van het gasnet door een waterlek dat ontstaan is in de Ninovestraat. Het waterlek maakte een gat in de gasleiding van Eandis waardoor er water en slijk in de gasleiding was terechtgekomen. De afsluiting is preventief en er is geen gevaar voor de bewoners.

Het gaslek ontstond deze ochtend in de waterleiding. Eandis stelt alles in het werk om het water en het slijk zo snel mogelijk uit het gasnet te verwijderen. "Ze doen dit door een speciale prop door het distirbutienet te sturen, maar daarvoor moet de leiding wel gasvrij zijn", zegt Ann Van De Steen, schepen van openbare werken en veiligheid. "Het is bovendien ook belangrijk dat er geen water of slijk doordringt tot de binneninstallatie van de bewoners. Daarom hebben we beslist een tachtigtal huizen even af te sluiten", klinkt het.

De werken worden uitgevoerd in fases, dus het is niet duidelijk hoe lang de werken nog zullen duren. Van zodra de problemen opgelost zijn zal Eandis langs gaan bij de eigenaars van de betrokken woning. "Het is ook noodzakelijk om de gasleiding bij elke woning te ontluchten en de drukregelaar terug in orde te stellen zodat de gastoevoer opnieuw in dienst kan genomen worden." Indien er vragen zijn kunnen de bewoners bellen naar het algemeen nummer van Eandis op 078 35 35 34. De omliggende straten ondervinden geen hinder van deze werken aan de gasleiding. "Als stad volgen we de situatie daar uiteraard op de voet", besluit Van De Steen.