Taalkamp Frans voor kinderen lagere school in Utopia Rutger Lievens

28 december 2018

14u28 2 Aalst De vzw Limikids houdt op 3 en 4 januari in Utopia in Aalst haar eerste taalkamp Frans voor lagere schoolkinderen. Limikids wil voor de regio Aalst de volgende jaren tijdens de schoolvakanties actieve taalkampen Frans en Engels organiseren voor lagere schoolkinderen.

“We vliegen er ‘s ochtends meteen in met spelletjes, doe-opdrachten, zoektochten, muzikale momenten en nog oneindig veel meer creatieve bezigheden”, aldus Limikids. “Tijdens de middagpauze serveren we op het kamp een lekkere lunch. Limikids en limihelden moeten ook eens hun batterijen kunnen opladen. Om 16 uur sluiten we onze laatste activiteit van de dag af. Maar ook na het kamp staan onze fantastische limihelden nog steeds paraat. We begrijpen dat het niet voor iedereen even makkelijk is om de kinderen stipt om 16 uur op te halen. Daarom is er na het kamp nog een uur tot anderhalf uur opvang.”

Het taalkamp is geschikt voor leerlingen uit het eerste, tweede en derde leerjaar. Meer info via www.limikids.be.