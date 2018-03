Taalbubbels zoekt vrijwilligers 30 maart 2018

Bij Taalbubbels Aalst zijn ze op zoek naar vrijwilligers. "Taalbubbels is een speels taalbad van de stad Aalst tijdens de zomervakantie. Het richt zich op anderstalige kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar die in Aalst wonen, of in Aalst naar school gaan. Om de kinderen te begeleiden tijdens het taalbad, worden er vrijwilligers gezocht om het taalteam te versterken", zegt de stad. "Het taalproject geeft anderstalige leerlingen, die tijdens de grote vakantie weinig of geen Nederlands spreken, de kans om de taal te oefenen." Om vrijwilliger te kunnen zijn, moet je beschikken over een sociaal/pedagogisch diploma of je bent hiervoor in opleiding. Meer info: team Inburgering via taalbubbels@aalst.be. (RLA)