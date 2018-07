Taalbubbels uit de startblokken Frank Eeckhout

31 juli 2018

11u02 0

In Aalst is Taalbubbels opnieuw uit de startblokken geschoten. Dit taalbad voor anderstalige kinderen en jongeren tussen 6 -18 jaar loopt nog tot 10 augustus. Tijdens Taalbubbels krijgen de deelnemers een doorgedreven taalbad om het Nederlands beter onder de knie te krijgen. Dat gebeurt door tal van activiteiten. Eén van die activiteiten is kookworkshop bij Qarfa in de Stationsstraat.