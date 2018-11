T-palm uit Erpe-Mere nog meer in opspraak door onafgewerkte woningen in Erembodegem en Welle Sven en Famke dienden een ingebrekestelling in bij het bedrijf, maar krijgen geen enkele reactie meer. Koen Baten

21 november 2018

Bouwbedrijf T-palm uit Erpe-Mere komt opnieuw in opspraak na een verhaal van een koppel uit Geraardsbergen die meer dan 200.000 euro betaalden voor een woning waar ze nog altijd niet in kunnen wonen. Ook bij Sven Heymans uit Erembodegem en in een appartementsgebouw in Welle zijn er heel wat gebreken en onafgewerkte zaken die de bewoners nu zelf moeten afwerken. “Wij kunnen hier wel wonen, maar de kosten voor ons lopen al op tot 20.000 euro", zegt Sven Heymans.

Een verwarming die niet is aangesloten, gaten die opnieuw moeten geboord worden, elektriciteitskabels die gewoon nog uit de muur steken, het zijn maar enkele problemen waar Sven (32) en zijn vriendin Famke Uyterssprot (28) mee te maken krijgen in hun nieuwe woning op de Hekelgemstraat in Erembodegem. “Eigenlijk begon het bijna drie jaar geleden al. Toen waren de plannen voor de woning er maar pas in april van dit jaar begon men met te bouwen aan het huis. “Dit was in principe nog het minst van onze zorgen, maar tijdens de bouwwerken hebben we maar vijf keer een werfleider gezien op een half jaar, werden er personen ontslagen en kwam er iemand anders, waardoor er heel wat fout liep", klinkt het.

Het eerste probleem werd opgemerkt bij een steunbalk in de woning. Deze staat vlak voor het schuifraam geplaatst, waardoor er geen sleutel in kan en het amper open te krijgen is. “In de garage staat een boiler van 12.000 euro die niet is aangesloten, en waarvan de gaten voor de aansluiting verkeerd geboord zijn. We moeten ons nu behelpen met een noodboiler voor warm water te hebben", zegt Sven. In de woning is ook geen afzuiginstallatie aanwezig. “Hierdoor hebben we te maken met geurhinder, en als we het niet snel in orde brengen krijgen we ook nog schimmel in de muren", klinkt het.

Ook de toilet met keramiektegels moet opnieuw opengebroken worden. Sven doet het meeste van deze klussen zelf, maar al de nieuwe materialen en aanpassingen kosten hem intussen al 15.000 euro. “Dit bovenop de 290.000 euro die we al betaalden voor het huis. Het is zelf zo erg dat ik onlangs twee weken thuis zat omdat ik er echt ziek van werd", klinkt het.

Als Sven en Famke contact opnemen met T-palm krijgen ze te horen dat ze financiële problemen hebben en dat ze waarschijnlijk niets meer kunnen veranderen. “Ik reken er ook niet op dat ze dat doen, maar ik wil wel iedereen waarschuwen alvorens ze met t-palm in zee willen gaan, want zij hebben onze woning echt verkloot", besluit Sven.

Ook in Welle in een appartementsgebouw in de Hertstraat klagen de bewoners over verschillende gebreken en zaken die niet afgewerkt worden. “Al sinds februari zit ik met een barst in mijn raam waar t-palm van op de hoogte is, maar nu in november is de barst er nog steeds", zegt Hilde Scheerlinck. Ook de lift in het gebouw is niet geschilderd, de elektriciteit aan de garagepoorten hangt nog naar buiten zonder verlichting, en de beloofde fietsenstalling staat er nog steeds niet. Tot slot van rekening loopt al het water over een meter omdat de andere nog niet zijn aangesloten. “Wij hebben allemaal betaald voor dit appartement, dat maar half is afgewerkt, en t-palm laat niets meer van zich horen", besluit Scheerlinck. T-palm zelf was niet bereikbaar voor een reactie.