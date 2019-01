Syrische christenen in Heilig Hartkerk: “Theo Francken blijft voor ons een heilige. Sint Theo” Rutger Lievens

20 januari 2019

18u50 0 Aalst De Syrische christenen hebben geprotesteerd tegen de verkoop van de Heilig Hartkerk in Aalst. Vooraan in de kerk hing er een spandoek met daarop ‘kerken blijven kerken’. De Syrische christenen van Aalst blijven ook achter oud-staatssecretaris Theo Francken (N-VA). “Theo Francken is een heilige. Wij zullen hem de rest van ons leven steunen”, zegt Konstantin Al Chammas.

‘Kerken blijven kerken’, stond er op het spandoek vooraan in de Heilig Hartkerk. “Mijn dochter zegt dat het eigenlijk ‘kerken moeten kerken blijven’ moet zijn, maar de boodschap is duidelijk”, zegt Konstantin Al Chammas. “Wij willen niet dat deze kerk niet meer gebruikt wordt als kerk. Waar wij vandaan komen werden christenen uit de kerk verjaagd en vermoord, kerken worden er afgebroken door IS. En hier willen ze kerken verkopen.”

Konstantin Al Chammas, de spreekbuis van de Syrische christenen in Aalst, hoopt dat de lokale overheid nog iets kan doen. “We hopen dat de bisschop de kerk niet verkoopt. Hopelijk kan burgemeester D’Haese, de vader van Aalst, nog iets doen om dit te voorkomen. Van priester Peter van de katholieke parochie hier kregen we een medelevend bericht dat hij ons wil helpen. Misschien is er plaats voor ons in de kerk van Sint-Paulus of Mijlbeke”, zegt Al Chammas. “De Syrische christenen van Aalst wonen allemaal in de buurt van de Heilig Hartkerk, onze priester is pas komen wonen in de Groenstraat. Op zich is de kerk van Mijlbeke niet zo ver van zijn huis.”

De Syrische christenen blijven ook als één man achter Theo Francken (N-VA) staan. Dat benadrukten ze vandaag nog eens in de Heilig Hartkerk. “Wij blijven schouder aan schouder met Theo Francken (N-VA). Hij is een heilige voor ons, Sint Theo. Zolang we leven zullen wij Theo Francken blijven steunen”, zegt Al Chammas. “De meeste van de mensen hier zijn via humanitaire visa naar België gekomen, dankzij Theo Francken.”

De geruchten dat er geld werd gevraagd in ruil voor humanitaire visa gingen volgens Al Chammas al rond voor de lokale verkiezingen. “Misschien is er een persoon in Syrië die in de fout is gegaan, ik weet het niet. Als ik het vraag aan de families zegt niemand er iets van te weten”, aldus Konstantin. “Het moet onderzocht worden maar we denken dat het onderzoek Theo Francken zal zuiveren van elke schuld”, klinkt het. Na de misviering werd er voor de kerk een spandoek getoond met ‘Wij steunen Theo Francken’.