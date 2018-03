SWP De Loods haalt 280 kilo zwerfvuil op in Hekkestraat 27 maart 2018

In samenwerking met SWP De Loods organiseerde de bedrijvenvereniging Dender Noord een zwerfvuilopruimactie op het bedrijventerrein in de Hekkestraat. De opruimers werden getrakteerd met muffins en een warm drankje aan de mobiele koffiebar. Maar liefst 280 kilogram zwerfvuil werd opgehaald in één dag in het bedrijventerrein. "Zwerfvuil is een doorn in het oog van onze ondernemers, hun klanten en leveranciers", klinkt het bij parkmanager Isabelle Van den Nest. Schepen van Economie Beulens (CD&V) is tevreden. "De actie van vandaag wordt gefinancierd door de ondernemers zelf. Een belangrijk signaal dat ook zij deze projecten een warm hart toedragen."





(RLA)