Supporters Eendracht Aalst hangen spandoeken aan stadion: ‘Dit bestuur is ons laatste uur’ Rutger Lievens

10 januari 2019

11u38 0 Aalst Supporters van Eendracht Aalst hebben woensdagavond met spandoeken geprotesteerd tegen de gang van zaken bij hun club. ‘PLJ (Patrick Le Juste, nvdr.) weg ermee’ en ‘Dit bestuur is dictatuur’ stond er te lezen.

Fans van Eendracht Aalst hebben aan de voor- en achtergevel van het Pierre-Cornelisstadion spandoeken omhoog gehangen. “Spandoeken die duidelijk maken dat we het niet meer dulden”, zeggen ze in een persmededeling. “Sponsors haken af en er komen er geen nieuwe - denk maar aan Betfirst en Willems Veranda’s. Dat terwijl onze hypocriete voorzitter steeds blijft vermelden dat er nieuwe sponsors bijkomen. We zijn nu reeds twéé jaar verder, nog niks van gezien. Patrick Cleemput schuiven ze telkens naar voor als nieuwe hoofdsponsor, dit terwijl hij helemaal geen sponsorbudget beschikbaar stelt maar enkel die titel verkrijgt omwille van de participatie binnen de afbetaling van de nieuwe staantribune.”

Restaurant loopt leeg

“In het restaurant zit week na week minder volk. De club investeert in een President’s Club, waardoor het lokaal van de stewards moest verdwijnen. Daardoor zitten die nu in een ruimte die vroeger dienstdeed als kantine. Weer het bewijs dat het ‘voetvolk’ - zoals CEO Dirk Adriaenssens de supporters al meermaals noemde, niet meer meetelt in deze club”, klinkt het hard.

Ook sportief zit het niet meer goed volgens de supporters. “Enkele weken geleden zegt Patrick Le Juste nog dat we financieel tot de top 5 van onze competitie behoren, dit terwijl er in de tijd dat Patrick Le Juste aan de macht is geen vermindering gekomen is van de schuldenlast, integendeel. De schuldenlast is opgelopen van 2,1 miljoen euro naar 2,8 miljoen euro”, zeggen de supporters.

“Verder worden overal in onze reeks nieuwe spelers aangetrokken, en Aalst doet niks, dit terwijl het bestuur op de laatste supportersvergadering blijft beweren dat met de huidige spelersgroep top-5 haalbaar bleef. Alle top-5 ploegen hebben zich op de dag van vandaag versterkt, en een club die deze plaatsen in het klassement luidop ambieert en slechts 12e staat, versterkt zich niet”, luidt het bij de supporters.

Het bestuur was niet bereikbaar voor commentaar.