Superzwemcomplex wordt er eentje zonder buitenbad na bezwaren uit villawijk Baron Moyersoenpark 29 handtekeningen volstaan voor aanpassing plannen Rutger Lievens

08 augustus 2018

10u30 12 Aalst Het superzwembad met een prijskaartje van 51 miljoen euro dat de stad Aalst wil bouwen, zal niet over een buitenbad beschikken. Inwoners uit de Bergekouter en Baron Moyersoenpark, die lawaaihinder vrezen, verzamelden 29 handtekeningen tegen die plannen. En dat volstond om ze geschrapt te krijgen.

Ook in Aalst is in de voorbije tropische weken nog maar eens gebleken dat een plons in een zwembad heerlijk verfrissend kan zijn. Maar zonnen aan de rand van een buitenbad zit er ook met de komst van het nieuwe stedelijke zwembad niet in. Die mogelijkheid werd geschrapt na enkele klachten van buren.

"Tijdens een infovergadering over de plannen in dienstencentrum De Maretak hebben buurtbewoners toch enkele bezorgdheden geuit", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt (N-VA). "In het ruimtelijk uitvoeringsplan was in eerste instantie de mogelijkheid opgenomen om een buitenzwembad aan te leggen, maar de buurt vreesde tijdens die vergadering al voor geluidshinder. Er waren trouwens ook ander vragen, onder meer rond mobiliteit."

Volharden en het risico lopen dat het dossier vast komt te zitten in eindeloze procedures was het ook allemaal niet waard Bart Van Den Neste

De omwonenden van het zwembad besloten zelf om een petitie te laten rondgaan, die 29 handtekeningen telde. "Het college van burgemeester en schepenen heeft vervolgens beslist om het buitenzwembad uit het ruimtelijk uitvoeringsplan te halen. Het werd dan ook gezien als een 'nice to have'. Een leuk extraatje, dus."

"Dossier moet vooruit kunnen gaan"

Ook voor Bart Van Den Neste van oppositiepartij Open Vld was een buitenzwembad geen must. "Het enige wat ik graag gezien had, was een bescheiden buitenbad waar je even kort kan afkoelen", klinkt het. "Als er geen bezwaren gekomen waren, dan had ik natuurlijk liever wel een volwaardig buitenbad gezien. Maar volharden en het risico lopen dat het dossier vast komt te zitten in eindeloze procedures bij de Raad van State was het allemaal ook niet waard. Dit dossier moet vooruit kunnen gaan."

Wat er dan wel komt in het nieuwe zwemcomplex? Eerst en vooral een zwembad van vijftig meter lang met startblokken, en lijnen op het plafond. Daarnaast ook een tweede bad van 35 meter lang, met een beweegbaar ponton. Dat bad moet gebruikt worden om beginnelingen te leren zwemmen, want net die ruimte ontbreekt nu nog. Voorts komt er ook nog een verwarmd bad van 150 vierkante meter, bedoeld voor de allerkleinsten, maar ook voor specifieke doelgroepen zoals zwangere vrouwen en mensen die moeten revalideren. Het laatste punt van het bestek is het recreatieve deel: een zwembad met glijbanen. En ook wellness komt uitgebreid aan bod.

Tegen 2021 zal het nieuwe zwembad er staan. Het project werd toegewezen aan de groep Vita. Het zal de stad in totaal 51 miljoen euro kosten.