Superstar op Wielen op Pinkstermaandag 17 mei 2018

Op Pinkstermaandag is het opnieuw tijd voor Superstar op Wielen in Aalst. Dat is een sportieve uitstap met vrienden of familie en je kan ook prijzen winnen: er worden drie mountainbikes en sportjassen verloot onder de deelnemers. "Starten kan vrij tussen 10 en 13 uur in sportcentrum Osbroek. Superstar op Wielen is een speelse fietstocht doorheen Aalst en deelgemeenten langs rustige paden en minder bekende plekjes. Er is keuze uit vier routes van gemiddeld 30 kilometer. In enkele deelgemeenten houden de fietsers halt om een aantal eenvoudige sportproeven uit te voeren. Je fietstocht combineer je uiteraard met ontspannende tussenstops en een hapje en een drankje", aldus de stad Aalst.





Jong en oud kan deelnemen, maar er moet wel een groep van minimum vijf personen gevormd worden. Individuelen kunnen aansluiten bij een groep of zelf een team vormen. Het sportieve vermaak primeert. Meer info op www.aalstsport.be. (RLA)