Subsidies voor sportinfrastructuur VTI en De Stip 09 juni 2018

Vanaf september zullen de sporthallen van het Vrij Technisch Instituut (VTI) in Aalst en de sportzaal van Vrije basisschool De Stip in Erembodegem toegevoegd worden aan het aanbod van Aalst Sport. "Sporters zullen er buiten de schooluren, tijdens het weekend en in schoolvakanties terecht kunnen voor het uitoefenen van verscheidene sporten", zeg Rien Vanyzere van Aalst Sport.





In 2016 sloegen de Vlaamse ministers van Sport en Onderwijs, Philippe Muyters en Hilde Crevits, de handen in elkaar om de bestaande schoolsportinfrastructuur na de schooluren beschikbaar te stellen voor verscheidene gebruikers.





Extra ruimte creëren

Bij de tweede subsidieoproep in oktober 2017 dienden enkele Aalsterse scholen samen met Aalst Sport een projectvoorstel in en dit met succes. "Deze projectoproep moet drempelverlagend werken voor scholen en hen een duwtje in de rug geven om hun schoolsportinfrastructuur buiten de schooluren, tijdens het weekend en in schoolvakanties open te stellen voor sportclubs, verenigingen en andere gebruikers. Zo tracht de Vlaamse Overheid bestaande sportinfrastructuur optimaal te benutten en het tekort aan sportinfrastructuur te verkleinen", zegt Vanyzere.





"De Vrije Basisschool De Stip krijgt 170.000 euro en voor VTI Aalst is 150.000 euro voorzien", zegt Vlaams parlementslid Karim Van Overmeire (N-VA). "Polyvalent gebruik van sportzalen laat ons toe de extra sportieve ruimte te creëren die de Aalsterse sporters broodnodig hebben", voegt schepen van Sport Ilse Uyttersprot (CD&V) eraan toe. (RLA)