Subsidies voor inspirerende erfgoedprojecten 07 maart 2018

02u30 0

Erfgoedcel Denderland ondersteunt dit voorjaar drie erfgoedprojecten in Aalst. Er is steun voor de Promenade de Plaisance van Pasar Faluintjes. Dat moet de historische verbinding tussen het Waterkasteel Moorsel en de Abdij van Affligem in de kijker zetten door een wandel- en fietsevenement op 25 maart. Erfgoedcel Denderland steunt ook realisatie van de brochure '40 jaar V.VAK prijzen'. In januari 2017 organiseerde V.VAK (Vereniging voor Aalsters Kultuurschoon) de fototentoonstelling '40 jaar V.VAK prijzen'. Nu volgt de publicatie van een brochure met alle foto's uit deze tentoonstelling, de beschrijving van de locatie van de laureaten en de reden waarom zij de prijs ontvingen. Tenslotte steunt Erfgoedcel Denderland de huldiging van Pieter Daens. Er komen informatieborden op het Werfplein van het Priester Daensfonds Aalst. In 2018 willen diverse partners een hulde brengen aan Pieter Daens, ter nagedachtenis van zijn overlijden in 1918.





De projectsubsidies bedragen maximaal 1.500 euro en tot m1 mei 2018 kunnen nieuwe subsidieaanvragen gedaan worden. Meer info op www.erfgoedceldenderland.be. (RLA)