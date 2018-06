Subsidieaanvraag voor fietstunnel of -brug Albrechtlaan 22 juni 2018

Uit metingen blijkt dat er dagelijks gemiddeld 1.000 fietsers de R41 kruisen ter hoogte van de Bergemeersenstraat en de Zwembadlaan in Aalst, om dan vervolgens hun tracé verder te zetten langsheen de Leirekensroute (F27). "De stad Aalst deed nu een EFRO-subsidieaanvraag voor een fietstunnel of -brug over de R41/Aelbrechtlaan. Hiermee willen we een belangrijk en onvermijdelijk knelpunt aanpakken tussen de Leirekensroute en de binnenstad" zegt schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (Lijst A). "Eerder kregen we al EFRO-subsidies voor de realisatie van een fietsersbrug over de Dender ter hoogte van het station en de ondertunneling van de drukke N41/Moorselbaan. Dit zou een laatste, cruciale stap zijn in het veilig verbinden van de Leirekensroute met het hoger wegennet. Drie gevaarlijke bottlenecks tussen onze Faluintjesgemeentes en de binnenstad worden hiermee weggewerkt. Een belangrijke ingreep binnen ons mobiliteitsplan en bijhorend fietsbeleidsplan".





Een brug met rechtlijnig tracé lijkt volgens de voorlopige studies meest optimaal. "Verschillende varianten zijn evenwel nog mogelijk. Eenmaal we de benodigde middelen hebben, kunnen we starten met een haalbaarheidsstudie en echt to-the-point gaan ontwerpen", aldus Casaer. (RLA)