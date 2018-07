Subsidie voor hockeyterrein en multifunctioneel kunstgrasveld 07 juli 2018

Aalst Minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) maakt 600.000 euro vrij voor twee kunstgrasvelden op de terreinen van Eendracht Nieuwerkerken.

"Vlaams minister van Sport Philippe Muyters heeft meer dan 22 miljoen euro subsidies toegekend aan 47 bovenlokale sportinfrastructuurprojecten verspreid over heel Vlaanderen", zegt N-VA-gemeenteraadslid Caroline De Meerleer. "Ook Aalst mag zich opnieuw tot de gelukkigen rekenen. Er vloeit circa 600.000 euro naar onze stad voor de realisatie van een multisportcentrum in Nieuwerkerken, waarin een hockey-waterveld, een multifunctioneel kunstgrasveld en een sportgebouw is voorzien. Een mooi project waarbij twee sportclubs gaan samenwerken en hierbij synergieën creëren", zegt ze.





Schepen van Stadsvernieuwing Ann Van De Steen (Lijst A) had het nieuws al eerder aangekondigd dat het de bedoeling was dat de Aalsterse hockeyclub een veld zou krijgen in Nieuwerkerken. Zij vindt het goed nieuws voor zowel voetbalclub Eendracht Nieuwerkerken als de Aalsterse hockey. "Nieuwerkerken krijgt twee nieuwe sportvelden onder meer met subsidies van Vlaanderen voor voetbal en hockey."





Daarnaast is het de bedoeling om de verouderde kantine en kleedkamers te vernieuwen. (RLA)