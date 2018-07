Stukje geschiedenis verdwijnt: café Titus moet wijken voor appartementen Rutger Lievens

24 juli 2018

11u49 0 Aalst Opnieuw verdwijnt een stukje geschiedenis in Aalst: café Titus aan de Houtmarkt moet wijken voor appartementen.

Cafébazin Anita Spanoghe (79) trok eerder dit jaar de deur van café Titus achter zich dicht. "Dertig jaar ben ik cafébazin geweest van café Titus. Het contract loopt af, maar ik had graag nog een jaartje doorgedaan. De brouwerij wou het niet", zei ze bij haar afscheid.

Een overname van het café kwam er niet, het gebouw werd verkocht. Deze ochtend werd er gewerkt in het gebouw. Het waren afbraakwerken. "80 procent van het gebouw zal vernieuwd worden. De muren, de fundering: alles is oud en versleten", zegt de nieuwe eigenaar. Het ziet er naar uit dat waar vroeger het café was, binnenkort auto's een garage van een appartementsgebouw zullen binnen rijden. "Het wordt een appartement. Volgende maand willen we klaar zijn met de werken."