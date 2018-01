Studio 100 gecharmeerd door Kaboeter Dolf POSITIEVE REACTIES OP GEWAAGDE CARNAVALSPARODIE MUSICAL 40-45 RUTGER LIEVENS

02u46 0 Repro Rutger Lievens Zo kondgt Gekloetj zijn thema voor dit jaar aan. Aalst 'Kaboeter Dolf' en nazisymboliek kleuren de Facebookpagina van carnavalsgroep Gekloetj. Daarmee kondigen de carnavalisten hun parodie op de musical 40-45 van Studio 100 aan. Gedurfd. Bovendien kijkt Studio 100 normaal streng toe op het gebruik van logo's van Kabouter Plop en co. Maar deze keer mag het. "Dit kan alleen in de context van Aalst carnaval."

"Het is op het randje, maar het is ludiek bedoeld", zegt Ankie Kiekens van AKV Gekloetj. "Toen we hoorden dat Studio 100 een musical zou maken over de Tweede Wereldoorlog zijn we beginnen brainstormen. Als je aan '40 - 45' denkt, kom je automatisch uit bij Hitler. Dat is nu eenmaal een deel van de geschiedenis. We moeten ook niet doen alsof het niet gebeurd is. Misschien zullen kinderen door ons in de stoet te zien een geschiedenisboek opendoen en opzoeken wat Hitler misdaan heeft. Tussen pot en pint hebben we beslist om 'Kaboeter Dolf' op te voeren in de 'familie-mjoezikal 40 - 45'", zegt ze. In de stoet zijn persiflages van de beste Studio 100-hits te horen. "De teksten zijn niet in het Nederlands, maar in een mix tussen Duits en Oilsjters."





Repro Rutger Lievens

Niet eerste keer

Het is niet de eerste keer dat AKV Gekloetj een thema kiest dat de grenzen van het toelaatbare aftast. Zo waren ze in de stoet al eens te zien met 'Kamiel geift de giejst, alweir een volksfiejst'. "We hebben toen contact opgenomen met Kamiel Sergant om hem voor te leggen wat we van plan waren. Zijn reactie vergeet ik nooit: 'Waarom vraag je dat? Doen! Je doet er mij een enorm plezier mee. Wie krijgt de kans om zijn eigen begrafenisstoet te zien passeren?' Hij zei dat je met alles kan lachen, maar het is afhankelijk vanuit welk perspectief je een onderwerp brengt."





Studio 100 reageert positief op het thema van Gekloetj. "Het is een hele eer om geparodieerd te worden in de Aalsterse carnavalsstoet. Studio 100 is dan ook gecharmeerd door de aandacht die de carnavalisten aan ons schenken en we weten dat in Aalst met carnaval met alles gespot moet kunnen worden", zegt Jan Pieter Boodts van Studio 100. "Dat is natuurlijk wel belangrijk dat het om Aalst carnaval gaat. In deze context moet het kunnen."





Michael Freilich van Joods Actueel ziet geen graten in de Hitler-parodie en verwijzingen naar het nazisme.





"Er wordt gelachen met Hitler en de nazi's, des te beter. Het zou anders zijn mochten ze joden op een stereotiepe manier afbeelden, rijk en met haakneus, want dat hebben de nazi's ook gedaan in het verleden. Mocht men beginnen lachen met de slachtoffers van de Holocaust en in concentratiekampplunje door de straten van Aalst lopen, zou er ook een probleem zijn. Dat is hier niet het geval", zegt Michael Freilich.