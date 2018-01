Studenten zitten tot in kelder van bibliotheek 02u47 0 Foto Rutger Lievens Tim en Nina Lauwaert studeren in de kelder van de bibliotheek.

De examenperiode is van start gegaan en ook in Aalst zitten de studenten met hun neus in de boeken. "In hogeschool Odisee in Aalst alleen al worden vandaag (gisteren, red.) 1.650 examens afgelegd", zegt woordvoerder Koen Van De Moortele van hogeschool Odisee. In Aalst verzamelen studenten in de kelder van de bibliotheek in De Werf en in het stedelijk museum, waar studeerplekken zijn voorzien door de stad. Gisterennamiddag zat de studiezaal van de bibliotheek volledig vol. Ook broer en zus Tim (18) en Nina (19) Lauwaert waren er aan het blokken. Hij studeert industrieel ingenieur, zij vertaler Frans, Duits en Nederlands. "Vrijdag zaten we in het museum, vandaag hier. Hier lukt het beter dan thuis, hier moet je studeren hé", zegt Tim. Ze mogen dan wel broer en zus zijn, samen studeren lukt goed. "Het is al jaren geleden dat we nog ruzie hadden", zegt Nina. (RLA)