Studenten moeten identiteitskaart tonen aan ingang Utopia Rutger Lievens

12 december 2018

10u41 2 Aalst Deze ochtend moesten studenten voor het eerst hun identiteitskaart tonen vooraleer ze Utopia in Aalst binnen mochten. De stad neemt extra veiligheidsmaatregelen na vandalisme door hangjongeren in de bibliotheek en academie voor podiumkunsten.

Aan de ingang vraagt de medewerker van Utopia elke student om de identiteitskaart. Ook het telefoonnummer van de student én haar ouders wordt opgeschreven. Daarna krijgt men een polsbandje waarmee je de hele dag in en uit Utopia mag.

“Onze ouders waren toch een beetje bang toen we vertelden dat we in Utopia gingen studeren. ‘Goed opletten’, klonk het thuis", zeggen Esther Callebaut en Luna De Bruyn, allebei 13 jaar oud. Van het vandalisme hebben ze nog niks gemerkt. “Soms is het wel rumoerig maar nu ook niet overdreven. Misschien is deze identiteitscontrole lichtjes overdreven?”

Ook studente Charlotte Van Audenhove (22) moest haar identiteitskaart laten zien. “Ja ik vind het toch ook een beetje streng. Ik heb hier in de zomer gestudeerd en toen was het vrij rustig. Vorige week zat ik hier ook en toen was er wel veel volk. Al bij al vond ik het wel meevallen toen. Ik heb geen problemen gemerkt”, zegt ze.

Volgens schepen Karim Van Overmeire (N-VA) ging alles goed tot 3 december. Sinds die dag heeft de bib te kampen met hangjongeren die de boel komen verzieken. De stad besliste om vanaf vandaag extra veiligheidsmaatregelen te treffen.