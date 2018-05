Studenten blokken in museum en belfort 25 mei 2018

Van 24 mei tot 29 juni kunnen blokbeesten hun studentenkot inruilen voor een studeerplek in een beschermd monument in Aalst. "Zowel 't Gasthuys - Stedelijk Museum Aalst als het belfort openen hun deuren voor zwoegende studenten tijdens de zomerblok. Nu de bibliotheek volop tussen de verhuisdozen richting Utopia vertoeft, vervangen deze twee locaties de weggevallen studeerplekken", zegt schepen Karim Van Overmeire (N-VA). 't Gasthuys biedt plaats aan 30 studenten tijdens de reguliere openingsuren, maar is maandag gesloten. In het belfort is plaats voor 40 extra studenten vanaf 4 juni. Daar kan je terecht van maandag tot zondag van 9 tot 18 uur. Belangrijke voorwaarde is dat je de stilte respecteert. Als je wil studeren met muziek breng je dus best je hoofdtelefoon mee.





"We merken dat er tijdens de blokperiode een grote vraag is naar plekken waar studenten in alle rust, maar ook in groep kunnen studeren," zegt Van Overmeire (N-VA). "We leveren nu met het belfort een extra inspanning om iedereen een plek aan te bieden. Vanaf 21 juni verwelkomt ook Utopia studenten. Daar hebben we 250 tot 400 vrije werkplekken. Dan is het probleem definitief van de baan."





Gisteren kregen de studenten in het museum een gratis ijsje. "Studeren kost bloed, zweet en tranen. Daarom krijgen de studenten, naast een rustige omgeving en lotgenoten om ervaring en tips mee uit te wisselen, ook elke dag vers fruit en thee. Op donderdag wordt de stress weggespoeld met een ontspanningsactiviteit. Vandaag waren het ijsjes", zegt Van Overmeire. (RLA)