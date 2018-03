Studente op shortlist van Gentrepreneur Awards 28 maart 2018

02u48 0 Aalst Jong ondernemerstalent Alice Kibale (24) uit Hofstade zit in de selectie van de Gentrepreneur Awards. Ze studeert in juni af in de richting Communicatiemanagement op de Arteveldehogeschool, maar haar onderneming situeert zich meer in de badkamersector.

"Mijn onderneming heet Wakati, dat is Swahili voor 'relax, ontspanning'. Met Wakati wil ik een zogenaamde comfistick aanbieden. Een steun voor wie niet wil wegglijden in bad", zegt Alice. Zelf is ze met haar 1,57 meter niet van de grootste en dat heeft zo zijn nadelen. Een daarvan is dat je moeilijk in een bad kan blijven zitten zonder weg te glijden. "Je zou kunnen zeggen: 'leg een badmatje', maar onderzoek wijst uit dat dat niet zo hygiënisch is. Wakati kan niet alleen nuttig zijn voor kleinere mensen, maar ook voor zwangere vrouwen of mensen met rugproblemen. Het is een steun die je horizontaal aanbrengt in bad, onder je knieën of billen. Op dit moment heb ik een prototype klaar en die zal ik onthullen op de Gentrepreneur Awards. Als ik in juni afgestudeerd ben, geef ik mezelf zes maanden om het op de markt te brengen. In september komt er een eerste lading. Ik wil er dan zo'n 1.000 klaar hebben. Ik schat de prijs rond de 30 euro. De Gentrepreneur Awards winnen zou een enorme boost betekenen."





Of Alice uit Hofstade de award wint, weten we op 2 mei. Meer op www.gentrepreneur.gent. (RLA)