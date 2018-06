Stroompanne in stadhuis 12 juni 2018

Het nieuw administratief centrum van de stad Aalst aan het Werfplein kreeg maandagochtend af te rekenen met een stroompanne. Ook in de aangrenzende kantoorgebouwen in de Vaartstraat was er geen stroom. "Een aannemer beschadigde de hoofdkabel bij werken aan de Zwarte Hoekbrug waardoor zes hoogspanningscabines onderuit zijn gegaan", zegt burgemeester Christoph D'Haese (N-VA). De panne startte rond 9.45 uur en de problemen in het stadhuis van Aalst waren iets na 12 uur opgelost. (RLA)