Stroompanne in Aalst en Hofstade Koen Baten

28 juli 2018

09u30 0

Vrijdagavond iets voor 23.00 uur is er een grote stroompanne ontstaan in Hofstade en enkele delen van Aalst. De oorzaak was een ontplofte elektriciteitscabine op de Dendermondse Steenweg in Hofstade. Wat de ontploffing juist veroorzaakt heeft is nog onduidelijk. Vermoedelijk had het zware onweer er wel iets mee te maken. Door de ontploffing viel de elektriciteit even uit tot in Wieze en Lebbeke, maar daar startte het onmiddellijk weer op. enkele duizenden huizen bleven wel nog een hele tijd zonder elektriciteit. De brandweer kwam ter plaatse en verwittigde elektriciteitsmaatschappij Eandis die onmiddellijk ter plaatse kwam om de cabine terug op starten. Dit nam even tijd in beslag, maar kort na middernacht waren de grootste problemen opgelost. Gisteren viel ook al de elektriciteit uit in Erpe-Mere, ook daar zaten enkele duizenden huizen een tijdlang zonder elektriciteit.