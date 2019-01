Strooiploegen al sinds gisterenavond 20 uur aan het werk: “Al 25 à 30 ton gestrooid en we gaan door” Rutger Lievens

23 januari 2019

10u20 0 Aalst De strooiploegen van de stad zijn al van gisterenavond 20 uur druk in de weer om zoveel mogelijk straten sneeuw- en ijsvrij te krijgen. Er werd al zo’n 25 à 30 ton zout gestrooid.

Schepen van Openbare Werken Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) ging deze ochtend naar de stedelijke werkhuizen om de medewerkers te bedanken voor hun werk. “Onze strooidiensten werken de klok rond om onze wegen en fietspaden veilig te houden. Hartelijk dank voor het harde werk! #topteam”, postte hij op Instagram.

Voor Stefaan Uyttersprot van de strooiploegen zijn het drukke dagen. “We zijn alweer van 20 uur gisterenavond met vier ploegen bezig aan het strooien en we zijn nog altijd op pad”, zegt Stefaan. “We hadden natuurlijk de pech dat het nadat we waren rondgereden gisterenavond opnieuw is beginnen sneeuw en dat het gevroren heeft. Ik schat dat we 25 à 30 ton zout hebben uitgestrooid, veel meer dan op de eerste dag sneeuw. Onze prioriteit ligt nu bij de fietspaden, zodat de fietsers veilig terug naar huis kunnen vanavond”, zegt hij.

Elke keer als het sneeuwt hoor je mensen klagen: ‘Waarom wordt er niet in onze straat gestrooid? Betalen wij geen belastingen?’ “We houden ons aan het strooiplan dat terug te vinden is op www.aalst.be. Ik voel vooral veel respect van de Aalstenaars, heel veel mensen steken hun duim op als wij passeren”, zegt Stefaan.