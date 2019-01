Strooidiensten druk in de weer, al 22 ton zout gestrooid Rutger Lievens

30 januari 2019

08u58 0 Aalst Als u naar buiten kijkt, weet u het: het heeft opnieuw gesneeuwd in Aalst. Dat betekent vroeg opstaan voor de strooidiensten van de stad. Deze ochtend lagen dankzij hen de meeste wegen er vrij goed bij in de stad.

Stefaan Uyttersprot van de strooidiensten zegt dat het een drukken nacht was. “Wij zijn deze nacht van 3 uur begonnen met strooien volgens het strooiplan. Ook de fietspaden kregen een laag zout. Vanaf 4 uur zijn we in totaal met zeven strooiers in de weer”, zegt Stefaan. “Ik schat dat we ondertussen 22 ton gestrooid hebben, maar we zijn nog altijd bezig.”