Strijd tegen vandalisme op Hopmarkt POSITIEVE NOOT VAN DE FEESTCOMITE¿VOORZITTER 03 februari 2018

Zeer #Oilsjtpositief is het volgens Feestcomitévoorzitter Dirk Verleysen dat er iets wordt gedaan tegen het vandalisme op de Hopmarkt tijdens carnaval. De stad doet inspanningen om de vandalenstreken rond de megakarren op de Hopmarkt zoals vorig jaar te voorkomen. Verleden jaar kloegen foorkramers over vandalisme, carnavalisten hadden verschillende kramen beschadigd. Bomen op de Hopmarkt moesten eraan geloven. "We zijn in gesprek gegaan met de carnavalisten die die megakarren op de Hopmarkt zetten. Ze mogen dat blijven doen, maar er zijn enkele voorwaarden gesteld. Er zijn enkele contactpersonen aangesteld die kunnen aangesproken worden als er iets verkeerd gaat", zegt Dirk Verleysen. De burgemeester beloofde meer politiepatrouilles en dit jaar zullen medewerkers van veiligheidsfirma's het plein extra in het oog houden. "Een goeie zaak, op de andere feestpleinen zijn er nu eenmaal ook enkele regels, het kan niet zijn dat alles kan en mag op de Hopmarkt."