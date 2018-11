Strafrechtelijk onderzoek naar ex-schooldirectrice De Horizon Rutger Lievens

30 november 2018

16u42 3 Aalst Het gerecht is een onderzoek gestart naar A.D.B., de ontslagen schooldirectrice van De Horizon in Aalst. In 2017 verenigden leerkrachten van de school zich tegen de praktijken van de schooldirectrice. Ze werd toen door hen beschuldigd van gesjoemel met geld dat bedoeld was om kansarme leerlingen te ondersteunen.

Scholengroep Dender en school voor buitengewoon onderwijs De Horizon zijn door het gerecht op de hoogte gesteld dat er een onderzoek loopt naar A. D.B., de vroegere directrice van De Horizon. In de zomer van 2017 kwam zij in opspraak toen een dertigtal leerkrachten zich verenigden en naar de pers liepen met een bundel bewijsstukken. Die moesten aantonen dat de directrice met het schoolfonds voor kansarme leerlingen vooral zichzelf verrijkte. De relatie tussen leerkrachten en directrice was ondertussen zodanig onwerkbaar geworden dat in mei van dit jaar het ontslag van A.D.B. volgde.

Leerkrachten op de hoogte

De vrouw vond ondertussen nieuw werk buiten het onderwijs, het stof ging liggen. Voor Justitie blijkt dit echter nog niet van de baan. Donderdagavond kregen de leerkrachten van De Horizon te horen dat er een onderzoek is geopend. “Wij zijn daar inderdaad van op de hoogte gesteld en we hebben dat gecommuniceerd aan de leerkrachten”, zegt Vicky Cooman, woordvoerster van Scholengroep Dender. “Het is belangrijk te benadrukken dat dit los staat van de school. Voor ons is de zaak afgehandeld en afgesloten. De tuchtprocedure op school is doorlopen.”

Ondervragingen voor Nieuwjaar

De leerkrachten zullen nu ondervraagd worden door het parket. “Op de klassenraad is dit nieuws ons meegedeeld. Er is gezegd dat de onderzoekers ons willen verhoren als getuigen, niet als verdachten. De scholengroep probeerde ons gerust te stellen, want zo’n oproepingsbrief kan soms dreigend overkomen”, zegt een leerkracht. “Voor het einde van dit jaar zullen leerkrachten opgeroepen worden om te getuigen.”

OCMW

A.D.B. is nog altijd politiek actief, ze vertegenwoordigt Lijst A in de OCMW-raad van Aalst. Haar zitje mocht ze behouden na alle heisa, omdat ze niet schuldig werd bevonden door een rechtbank, stelde de partij toen. A.D.B. was niet meer welkom op de verkiezingslijst van Lijst A. Bij Lijst A geeft men geen reactie: “Het is al lang geleden dat we haar nog hebben gezien”, klinkt het.

We hebben A. D.B. gevraagd om een reactie, maar kregen geen antwoord. Ook het parket van Oost-Vlaanderen wil geen commentaar kwijt.