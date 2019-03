Stormtroopers patrouilleren op De Horizon: “We mogen dan wel de slechteriken zijn in de film, maar we maken graag kinderen blij” Rutger Lievens

31 maart 2019

14u51 0 Aalst De kinderen van De Horizon konden vandaag op de foto met Stormtroopers van Star Wars. In de films zijn ze de slechteriken, maar in De Horizon bleken ze heel populair bij de jeugd.

Het schoolfeest van De Horizon stond in teken van Disney. Disneyfiguren Olaf en de Geest van Aladin waren van de partij, maar de school kon ook enkele Star Wars-figuren van Star Wars-club 501st Legion naar De Horizon halen. Binnenkort zijn ze te zien in Chicago, vandaag waren ze in Aalst. “Charity is heel belangrijk voor ons”, zegt John De Jonge, Aalstenaar en drijvende kracht achter de club. “Het is misschien atypisch, want we zijn verkleed als de slechteriken uit de Star Wars-films, maar we maken graag kinderen blij”, zegt hij.