Stormschade in Aalst: werftoilet komt op midden van rijbaan terecht en afsluiting werf waait omver

10 maart 2019

13u14 8

De hevige stormwinden die vandaag door Vlaanderen trekken zorgen in Aalst op dit moment voor kleine problemen. Aan de Pierre Corneliskaai in Aalst is een werftoilet in het midden van de rijbaan terechtgekomen. Iets verderop aan de achterkant van de parking van het station zijn enkele afsluitingen van een werf op de baan terecht gekomen. Er werd geen schade aangericht.

Het is overal opletten geblazen door de hevige windstoten die tot meer dan 100 kilometer per uur kunnen gaan.