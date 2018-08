Stormschade blijft erg beperkt Koen Baten

08 augustus 2018

11u53 5

De stormschade in Aalst en omstreken bleef in de nacht van dinsdag op woensdag erg beperkt. Rond 23.30 uur brak het onweer los samen met hevige windstoten en regenbuien. In totaal kreeg de brandweer een tiental oproepen voor stormschade te verwerken. Het ging dan vooral over omgewaaide bomen, dakpannen die losvlogen. Ook enkele afsluitingen van een werf ging tegen de grond. Aan de appartementen ter hoogte van Park Terlinden in Aalst zijn enkele isolatieplaten van een appartement naar beneden gewaaid. De schade bleef erg beperkt en er vielen geen gewonden. In Ninove ging het vooral om enkele omgewaaide bomen die op de weg terecht waren gekomen.