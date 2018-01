Storm blaast daken weg en bomen omver RUKWINDEN ZORGEN VOOR VERSCHILLENDE ONGEMAKKEN IN DE REGIO KOEN BATEN & FRANK EECKHOUT

02u43 0 Frank Eeckhout In de Beekkantstraat in Mere brak een stevige boom af. Aalst De storm die dinsdagnacht de kop opstak en tot woensdagmiddag met rukwinden tot 100 kilometer per uur over onze regio raasde, heeft hier en daar een dak afgerukt en bomen omgeblazen. "In de Heetstraat in Zonnegem vloog het dak van een garage weg en in Bavegem kwam een paneel van een veranda los. En in de Fabriekstraat in Sint-Lievens-Houtem liepen het water door enkele woningen", laat brandweerpost Sint-Lievens-Houtem weten.

Losgerukte daken, omgewaaide bomen, loshangende kabels of reclamepanelen en wat wateroverlast. Dat is wat de storm in onze regio aanrichtte. "Dinsdagmorgen werden we opgeroepen voor wateroverlast in de Fabriekstraat in Sint-Lievens-Houtem. Daar dreigden enkele woningen onder te lopen. Het water stroomde door de achterliggende weilanden en bereikte vervolgens de woningen richting de straat, waardoor enkele kelders onderliepen. In de Nederweg in Letterhoutem trad de beek buiten haar oevers en kwam een deel van de straat blank te staan. Toen het water was weggetrokken, bleef daar een smurrie achter op de rijbaan. Erger was het in Zonnegem. Daar liep de tipgevel van een woning stormschade op en werd een plat dak van een garage weggeblazen. En in Bavegem kwam een paneel van een veranda los door de felle wind", klinkt het bij brandweerpost Sint-Lievens-Houtem.





Frank Eeckhout In Hofstade waaide een omheining en een dak weg.

Populier

De brandweer van Lede moest donderdagochtend op het domein Putbos, langs de Grote Steenweg in Oordegem, een grote populier vellen die dreigde om te vallen. Op de Poortendries in Lede belandde een tak in de elektriciteitsdraden. Gelukkig zonder impact op de stroomtoevoer waardoor opruimen volstond. In de Heiplasweg moest even later ook een boom worden verwijderd. 's Middags werd brandweerpost Lede door de collega's van Aalst in bijstand gevraagd naar de Beekkantstraat in Mere. Daar was een stevige boom afgebroken en over de beek in een weide gevallen. Een vrachtwagen van de gemeente takelde de boom weg van de gracht. Omdat bij een storm in mei vorig jaar enkele takken minder gunstig op de straat vallen, werd de brandweer gevraagd ook de naastgelegen bomen af te toppen. Langs de Leedsesteenweg in Erpe werd iets voor 8 uur een door de wind afgerukte kabel door de brandweer vastgemaakt. Een verstopte rioolkolk zette de Gentsesteenweg ter hoogte van de treinhalte Vijfhuizen in Erpe even blank. De brandweer van Aalst maakte er de afvoer vrij.





Beperkt aantal oproepen

De oproepen voor stormschade in de regio rond Aalst en Ninove bleven relatief beperkt. In Aalst kreeg de brandweerzone een vijftiental oproepen binnen. Het ging voornamelijk om gevallen bomen en takken die op de rijweg waren beland. In Hofstade waaide wel een omheining en een dak weg. Ook bij de brandweerpost in Ninove kwamen er slechts enkele meldingen binnen van afgerukte takken en dakpannen.





Langs de Gentweg in Sint-Lievens-Esse tenslotte waaide de roofing van een plat dak weg. Ook enkele bakstenen werden meegesleurd.