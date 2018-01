Storm blaast bomen, daken en zonnepanelen weg GEEN SLACHTOFFERS ONDANKS STEVIGE RUKWINDEN KOEN BATEN FRANK EECKHOUT & KOEN MOREAU

19 januari 2018

02u40 0 Aalst De westerstorm die gisteren met rukwinden tot boven de 100 kilometer per uur over onze regio raasde, heeft heel wat daken en zonnepanelen afgerukt. Ook heel wat bomen knakten af waaronder een eeuwenoude bruine beuk in de pastorietuin van de Geraardsbergse deelgemeente Nieuwenhove. Dorpsraad Nieuwenhove ging de beuk dit jaar voordragen als Boom van het Jaar.

In de Geraardsbergse deelgemeente Nieuwenhove is een 200 jaar oude bruine beuk bezweken onder de felle windstoten. De boom stond in de pastorietuin en had een stamomtrek van meer dan zes meter. Dorpsraad Nieuwenhove ging de beuk dit jaar voordragen als Boom van het Jaar. Deze zomer voerde het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek nog een studie uit op de boom. De boom bleek aangetast te zijn met tonderzwam, een langzame parasiet die houtrot veroorzaakt. Niets wees er echter op dat de boom al zou bezwijken onder een zware storm. Ook op andere plaatsen in Geraardsbergen werden bomen omvergeblazen. In Goeferdinge vlogen enkele zonnepanelen weg.





Bushokje aan diggelen

In Erpe-Mere veroorzaakte de felle wind eveneens schade en overlast. Langs de Gentsesteenweg in Erondegem ging een bushokje van De Lijn aan diggelen en moesten bomen worden verzaagd. In de Molenstraat in Erpe begaf een boom het onder de windstoten en dat gebeurde ook in de Dorpsstraat in Erpe. Die boom nam in zijn val nog een elektriciteitspaal mee. Beiden belandden op straat waardoor de rijstrook richting kerk even versperd was. (foto)





In Lede moest de brandweer uitrukken naar de Hoogstraat, nadat een weggewaaid dak van een tuinhuis in de tuin van de buren belandde. Langs Oud Smetlede in Oordegem kwam een schoorsteen naar beneden en in de Bredestraat in Oordegem doorstond de tipgevel van een nieuwbouwwoning de wind niet. De meeste schade was er aan een woning langs de Grote Steenweg in Oordegem. Daar waaide het dak van een achterbouw op een veranda.





Takken verwijderen

In Aalst, Ninove en Denderleeuw bleef de stormschade relatief beperkt. Het ging voornamelijk om bomen die op de weg terechtkwamen en waar de brandweer moest ingrijpen om de takken te verwijderen.





In Heldergem bij Ninove belandde wel een zware boom op het steenbeekpad. Niemand raakte gewond, maar het duurde wel even voor de brandweer de boom had verwijderd. Ook in Denderhoutem op de Borrekent zorgde de stormwind voor schade aan een woning. Daar gingen de zonnepanelen bijna vliegen. Ook hier kwam de brandweer ter plaatse om de zonnepanelen voorlopig vast te leggen. Op heel wat plaatsen kwamen ook dakpannen los.





Nergens werd melding gemaakt van slachtoffers.