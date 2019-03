Stoet lokt 80.000 toeschouwers ondanks tegenvallende weerberichten, laatste carnavalsgroep gaat anderhalf uur te laat de Grote Markt over Rutger Lievens

03 maart 2019

22u52 0 Aalst Ook mét numerus clausus (groepenstop) duurt de carnavalsstoet langer dan gepland. Lotjonslos reed om 22.05 uur over de Grote Markt, anderhalf uur later dan wat in het programmaboekje stond. 75.000 à 80.000 toeschouwers kwamen vandaag naar de stoet kijken. Die zagen veel chocomousse, Joke Schauvliege in tranen en carnavalisten die spotten met ‘Aalsters DNA’.

2019 is zeker het jaar van FC De Kampioenen, maar los daarvan is het ook het jaar van de chocomousse in de stoet. De aangebrande mop van Guy D’Haeseleer (Forza Ninove) over chocomousse inspireerde de politiek incorrecte carnavalisten. ‘t Reigert ging als ‘Witkap’ (Ninofs bier) Ku Klux Klan in de stoet. Konterverkièrt deelde echte chocomousse uit. Ook met Schild en Vrienden werd gelachen, zo liep er een dubbelganger van Dries Van Langenhove mee in de stoet.

Wie/wat we nog zagen passeren: paar namaak-Jean-Pierre Van Rossems, de anticonceptie-uitspraak van Sarah Smeyers werd tegen haar gebruikt, er werden heel veel DNA-tests afgenomen en de tranen van Schauvliege vloeiden. Friturist Wilfrit die aankondigde dancing King’s over te pakken verkocht verdovende middelen in plaats van bouletten. Tientallen keren passeerde burgemeester D’Haese de revue.

Prins Meyst genoot zichtbaar. Toen hij in de open auto stapte deze middag stopte het met regenen. De prins brengt geluk. “Toen ik ‘sleppendrauger’ was van prins Joe kon ik al eens de stoet in haar geheel bekijken en nu kan ik dat nog eens als prins doen. Meestal zie je als carnavalist maar een stuk. Als je dat allemaal ziet, dan kan je alleen maar concluderen: wat een talent loopt hier allemaal rond”, zei prins Meyst.

De voorzitter van het Feestcomité stond rond 22 uur op de Grote Markt naar de laatste carnavalsgroep te kijken. Dirk Verleysen wil graag dat de stoet op tijd voorbij is, zo rond 20.30 uur staat in het programmaboekje. Tijdens de stoet waren er ook grote gaten tussen de groepen, soms was het vijf minuten wachten eer de volgende groep ten tonele verscheen. Missie dus niet echt geslaagd, maar volgens Verleysen gaat het om een geval van overmacht.

“Ik heb het losgelaten”, zegt hij zen. “De stoet was goed gestart en we zaten in het begin zelfs vijf minuten voor op schema. In het B-gedeelte is het beginnen misgaan met eerst een panne en dan nadien was er die wagen die op het parcours begon te rijden. Dat heeft zeker drie kwartier vertraging veroorzaakt. Het laatste deel verliep wel weer vlot”, zegt Verleysen.